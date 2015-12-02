澳气象局遭黑客攻击澳媒归咎中国 中国坚决否认（更新版）

（新增中国外交部回应）

路透悉尼12月2日（记者 Matt Siegel） - 路透悉尼12月2日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚广播公司（ABC）周三报道称，针对澳大利亚气象局的大规模黑客攻击可能导致敏感的国家安全信息泄露，将此事归咎于中国。

澳大利亚气象局拥有澳大利亚最大的超级计算机中的一台。ABC指出，攻击发生于最近几天，可能使黑客通过一条连接网络进入了澳大利亚国防部。

ABC援引一些消息人士将此事归咎于中国，其中一名消息人士称：“是中国。”

澳大利亚气象局在其网站上发布声明称，不评论安全问题，但正与安全机构密切合作，其电脑网络全面运转。

澳大利亚联邦警察局拒绝对此发表评论。澳大利亚国防部发布声明称，政策禁止其对特定网络安全事件进行评论。

中国外交部对此予以否认，外交部发言人华春莹在例行记者会上称，中国政府坚决反对并且打击任何形式的网络攻击，一贯强调网络安全问题是全球性的问题，有关各方需要本着平等和相互尊重的精神来加强对话合作，共同解决有关的问题，无端的指责和猜测不是建设性的。（完）