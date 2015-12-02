澳气象局遭黑客攻击澳媒归咎中国 中国坚决否认（更新版）

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
（新增中国外交部回应）
路透悉尼12月2日（记者 Matt Siegel） - 路透悉尼12月2日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚广播公司（ABC）周三报道称，针对澳大利亚气象局的大规模黑客攻击可能导致敏感的国家安全信息泄露，将此事归咎于中国。
澳大利亚气象局拥有澳大利亚最大的超级计算机中的一台。ABC指出，攻击发生于最近几天，可能使黑客通过一条连接网络进入了澳大利亚国防部。
ABC援引一些消息人士将此事归咎于中国，其中一名消息人士称：“是中国。”
澳大利亚气象局在其网站上发布声明称，不评论安全问题，但正与安全机构密切合作，其电脑网络全面运转。
澳大利亚联邦警察局拒绝对此发表评论。澳大利亚国防部发布声明称，政策禁止其对特定网络安全事件进行评论。
中国外交部对此予以否认，外交部发言人华春莹在例行记者会上称，中国政府坚决反对并且打击任何形式的网络攻击，一贯强调网络安全问题是全球性的问题，有关各方需要本着平等和相互尊重的精神来加强对话合作，共同解决有关的问题，无端的指责和猜测不是建设性的。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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