针对澳大利亚气象局的大规模黑客攻击幕后黑手是中国--ABC

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Matt Siegel
路透悉尼12月2日 - 澳大利亚广播公司（ABC）周三报导称，针对澳大利亚气象局的大规模黑客攻击可能导致敏感的国家安全信息泄漏，幕后黑手指向中国。
澳大利亚气象局拥有澳大利亚最大的超级计算机中的一台。ABC指出，攻击发生于最近几天，可能使黑客通过一条连接网络进入了澳大利亚国防部。
ABC援引一些消息人士将此事归咎于中国，其中一名消息人士称：“是中国。”
澳大利亚气象局在其网站上发布声明称，不评论安全问题，但正与安全机构密切合作，其电脑网络全面运转。
澳大利亚联邦警察局拒绝对此发表评论。澳大利亚国防部发布声明称，政策禁止其对特定网络安全事件进行评论。
无法联络到中国驻堪培拉大使馆发表评论。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。