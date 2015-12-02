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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 15:36 BJT

针对澳大利亚气象局的大规模黑客攻击幕后黑手是中国--ABC

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Matt Siegel

路透悉尼12月2日 - 澳大利亚广播公司（ABC）周三报导称，针对澳大利亚气象局的大规模黑客攻击可能导致敏感的国家安全信息泄漏，幕后黑手指向中国。

澳大利亚气象局拥有澳大利亚最大的超级计算机中的一台。ABC指出，攻击发生于最近几天，可能使黑客通过一条连接网络进入了澳大利亚国防部。

ABC援引一些消息人士将此事归咎于中国，其中一名消息人士称：“是中国。”

澳大利亚气象局在其网站上发布声明称，不评论安全问题，但正与安全机构密切合作，其电脑网络全面运转。

澳大利亚联邦警察局拒绝对此发表评论。澳大利亚国防部发布声明称，政策禁止其对特定网络安全事件进行评论。

无法联络到中国驻堪培拉大使馆发表评论。(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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