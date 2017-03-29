农行今年拟处置1200亿不良贷款 逾20个债转股项目在洽谈

路透北京3月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)行长赵欢周三称，农行今年计划处理1,200亿元不良贷款，目前农行已与八个企业签订债转股协议，另有20多个项目在洽谈中。农行将利用理财业务平台筹集社会资本，给企业进行直接的股权融资。

他是在农行的年度业绩发布会上做出上述表态的。他并表示，去年年初董事会批准800亿元的二级资本工具的融资计划，将在今年和2018年分两次实施计划；预计启动二级资本工具融资计划，后续要启动向监管部门报批的程序，目前为止没有计划实施普通股融资计划。

“今年农行的信贷将继续增长，债券投资稳中有升，同业重点要回归常态，具体而言，同业结算、同业流动性融资的基本功能上。”他称。

农行其它高层在发布会上并称，农行资产质量短期面临行业去产能和管控700多亿关注类贷款的挑战。此外，农行辽宁分行涉及辉山乳业贷款金额1.1个亿，香港农银国际涉及1.5亿港币。

中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)上周五早盘接近收市前十几分钟，股价突然跳崖式暴挫91%至历史低位，收盘跌85%，市值蒸发320亿港元。公司午盘即暂停股份买卖。辉山乳业周二发表公告否认发现造假单据及大股东挪用款项，并会继续向银行寻求支持，其股份继续停牌。（完）