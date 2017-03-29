农行今年拟处置1200亿不良贷款 逾20个债转股项目在洽谈

中国支持社会力量提供多种医疗服务 扩大市场开放--国务院
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。
路透北京3月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)行长赵欢周三称，农行今年计划处理1,200亿元不良贷款，目前农行已与八个企业签订债转股协议，另有20多个项目在洽谈中。农行将利用理财业务平台筹集社会资本，给企业进行直接的股权融资。
他是在农行的年度业绩发布会上做出上述表态的。他并表示，去年年初董事会批准800亿元的二级资本工具的融资计划，将在今年和2018年分两次实施计划；预计启动二级资本工具融资计划，后续要启动向监管部门报批的程序，目前为止没有计划实施普通股融资计划。
“今年农行的信贷将继续增长，债券投资稳中有升，同业重点要回归常态，具体而言，同业结算、同业流动性融资的基本功能上。”他称。
农行其它高层在发布会上并称，农行资产质量短期面临行业去产能和管控700多亿关注类贷款的挑战。此外，农行辽宁分行涉及辉山乳业贷款金额1.1个亿，香港农银国际涉及1.5亿港币。
中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)上周五早盘接近收市前十几分钟，股价突然跳崖式暴挫91%至历史低位，收盘跌85%，市值蒸发320亿港元。公司午盘即暂停股份买卖。辉山乳业周二发表公告否认发现造假单据及大股东挪用款项，并会继续向银行寻求支持，其股份继续停牌。（完）
(发稿 马蓉; 撰写 孙琦子; 审校 林高丽)
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。