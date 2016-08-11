（更新版）农行助力人民币国际化 将获准于迪拜设立清算行--消息

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路透香港8月11日 - 两位消息人士周四透露，按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)获准于迪拜设立阿联酋人民币业务清算行；这是该行首次跻身人民币业务清算行。

分析指出，此举将有助于增强中国和中东之间不断深化的经济关系。

“农行努力很久了，也算是国际业务的一个突破。”一消息人士称。该清算行将由农行迪拜国际金融中心的子行担任。

路透已就上述消息联系中国央行及农行相关人士，但目前尚未获得任何评论。

据路透本周稍早报导，一位中资银行高管表示，中国人民银行将在年底前挑选一家中资银行担任阿联酋的人民币业务清算行，这将增强中国和中东之间不断深化的经济联系。

卡塔尔去年4月在中东地区开设了首个人民币清算中心，由中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)担任清算行。

由于阿联酋是商品运输至中东其他地区的中继点，根据迪拜国际金融中心(DIFC)数据显示，中国与阿联酋去年贸易额估计有600亿美元，较2014年的476亿美元有所增加。

农行迪拜分行总经理方敏此前接受采访时也预计，到2020年时，阿联酋采用人民币进行SWIFT直接支付的比例将增长至80%或85%。（完）