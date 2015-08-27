农行上半年净利微增 未来面临不良贷款增加利润增速下降等挑战

路透北京8月27日 - 受累于央行连续降息、融出资金收益率同比下降等因素，按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)上半年净利仅微增。该行董事长刘士余董事长并称，该行仍面临着不良贷款增加和利润增速下降等多重挑战，经营风险防控任务十分艰巨。

农行周四公布的半年报显示，该行上半年实现净利润1,043.15亿元人民币，微增0.27%；基本符合此前路透的预估值1,060亿元。上年同期净利则为1,040亿元。今年上半年净息差为2.78%，同比下降15个基点，净利差2.61%，同比下降16个基点；不良贷款率则比3月末小步攀升0.18个百分点至1.83%。

该行称，净息率和净利差双双同比下降，主因是央行连续降息、融出资金收益率同比下降以及资金成本有所上升。

2014年11月以来中国央行连续四次降息，该行贷款陆续重定价以及新发放贷款利率下行导致收益水平下降。半年报显示，净利息收入增长主要获益与规模增长，然利率变动导致此项收入减少138.75亿元。

截至上半年末，农行核心一级资本充足率为9.3%，资本充足率为12.95%；不良贷款拨备覆盖率为238.99%。

**关注贷款大幅增加，债券投资利息是亮点**

截至6月末，农行不良贷款1,595亿元，而关注类贷款余额大幅攀升至3,601亿元，较上年末增加了近490亿元。关注类贷款占比4.13%，较上年末上升29个基点。

该行不良贷款余额及不良率增加较多的区域为西部地区和长三角地区，制造业、批发和零售业仍是不良余额集中较多行业，

该行表示，将根据不良贷款管控的新形势，在坚持自主清收的基础上，加大呆账核销力度，推进不良贷款批量转让，多措并化解存量不良资产风险。

而债券投资利息收入成为农行利息收入第二大组成部分。上半年，该行此项收入近700亿元，同比增加104亿元，主因余额增加及平均收益率上升22个基点。

“平均收益率上升主要由该行在债券市场收益率相对较高时段加大了投资力度，同时持续优化投资结构，非重组类债券投资收益水平同比提升。”半年报称。

该行亦列示，人民币对所有外币的即期与远期汇率若同时贬值1%，该行的今年上半年税前利润会减少1.14亿元。

农行并称，该行持有的外币资产负债以美元和港币为主，经测算，美元兑人民币汇率每贬值1%，该行税前利润将减少0.7亿人民币。

农行A股周四收报2.98元，最近一个月股价累计下跌逾22%。（完）

(发稿 赵红梅; 审校 曾祥进)

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