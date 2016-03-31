农行去年净利增速大幅放缓至0.6% 料今年不良率续升

路透北京/上海3月31日 - 中国银行业去年净利润增速明显放缓和不良继续攀升已成行业共性。按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)去年净利增速大幅放缓至0.62%；年末不良贷款升至2.39%。高层预计，今年不良贷款率还将继续上升，但总体可控，并积极审慎推动商业化债转股。

农行周四公布，去年净利为1,805.82亿元人民币；上年净利则为1,794.61亿元，增速7.9%。报告期末不良贷款余额2,128.67亿元，比上年末增加878.97亿元。

该行风险总监宋先平在业绩会上表示，中国经济在探底过程中，去产能正在进行，2016年不良贷款会小幅增加，但总体可控；去年不良率上升较快，主要因为在批转出表方面较少，比行业平均水平少300亿致使账面增加多，“若考虑这300亿，则不良升幅与四大行差不多。”

副行长楼文龙亦谈到，去年底根据国家政策导向，与信达成立子公司，建立不良贷款处置通道，今年一季度已经处置100亿，预计今年不良处置速度要快于去年。

谈及债转股问题，行长赵欢表示，商业化债转股政策快将出台，农行会根据即将出台的政策安排和相关实施细则要求，积极审慎推动商业化债转股，降低银行风险，减少全社会付出的成本，在客户选择和债务重整流程中积极谨慎操作。

年报并显示，农行去年净利息收益率2.66%，净利差2.49%，分别较上年下降26和27个基点，主要是由于央行连续降息以及融出资金收益率同比下降。

截止去年末，农行核心一级资本充足率10.24%，资本充足率为13.40%，上年末分别为9.09%和12.82%；不良贷款拨备覆盖率为189.43%，上年末则为286.53%；净利息收益率为2.66%，上年为2.92%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:here