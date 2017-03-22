独家：中国农业银行冻结给缅甸少数民族地方武装筹款的帐户（更新版）

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路透仰光3月22日 - 中国大型国营银行--中国农业银行冻结了一个用于资助缅甸少数民族地方武装的帐户，中止了一项可能引发中国和缅甸外交关系紧张的安排。

本月与政府军开战的缅甸民族民主同盟军(MNDAA)表示，中国农业银行(601288.SS) (1288.HK)已经不再接受任何资金存入其用于接收支持者捐款的帐户。

路透无法证实中国农业银行为何采取此一行动。在这之前，路透曾发函询问农行上述帐户的相关交易。多位合规专家表示，这些交易可能意味着在阻止全球金融系统用于资助恐怖主义或协助犯罪上管控乏力。

关于路透询及缅甸民族民主同盟军帐户的特定问题，农行因客户机密的关系未予回应。农行在声明稿中称，该行高度关注反洗钱及反恐怖主义金流，“严格遵守相关法律、规范及监管规定”。

没有证据显示中国农业银行或其他处理缅甸民族民主同盟军相关交易的金融机构违反中国法律。

MNDAA并未被任何政府或跨国组织认定为恐怖组织。

不过路透谘询的多位合规专家表示，收存该组织的资金可能导致该行暴露于可疑、甚至是潜在的非法活动中。

MNDAA已经拒绝解除武装，也不愿在缅甸和平进程中扮演积极角色，而防务分析师表示，该组织在继续购买武器。

根据维基解密(Wikileaks)，在2009年的美国外交电报上，MNDAA领导人彭家声被美国缉毒局点名为大毒枭。

负责管理捐款的MNDAA代表杨振坤表示，农业银行告诉他帐户已经在周末被关闭。

“银行说我们需要完善一些手续”，他向路透表示，“它没说要花多久时间。”

**军事压力**

本月MNDAA在缅甸东北部边境攻击政府军，导致逾2万人越境逃往中国。该组织声称是对政府军“持续性的军事压力”做出回应。

缅甸称，其接受中国没有援助MNDAA的保证。

缅甸领导人昂山素季办公室秘书长Zaw Htay表示，缅甸“深信”中国领导层不会支持边境种族武装团体的保证。但他指出，缅甸仍向北京当局抱怨中国低层官员为了自身利益而协助叛军。

MNDAA网站记录显示，在近两年的时间里，募捐的资金已超过50万美元，此前则是发出了捐款“众筹”请求。

捐款人可以把钱直接存入一个农业银行帐户，或通过腾讯控股旗下微信支付(0700.HK)、以及蚂蚁金服旗下支付宝捐款；蚂蚁金服为美国上市的中国电商巨擘阿里巴巴的关系企业。

蚂蚁金服对于路透有关MNDAA使用支付保平台的问题不予置评，但称该公司在风险管理上做出巨额投资。

蚂蚁金服集团国际事业部总裁Douglas Feagin表示，“有很多不良份子试图利用这些帐户，因此我们已经建立了一个很好的初期侦测系统，让我们和合作伙伴们能够阻止相关交易。”

腾讯未回应置评请求。

**声誉受损风险**

部分合规专家认为，对于那些遵守全球反恐怖融资和反洗钱的金融机构而言，这些存款应该足以引起内部警觉。

专家们指出，与毒品走私或武器交易有关的机构签订金融合约，会对金融机构带来监管或名声方面的风险，尽管金融机构本身并没有任何违法行为。

“如果我把此案上报给内部委员会，他们绝对会马上关闭账户，不会有其他可能，”一跨国银行的反洗钱职员称。

中国的银行及金融机构和其他地方一样，都需要执行“了解你的客户”规定，核实使用其系统的个人及企业。

合规专家表示，全球金融机构通常会使用多种自动化工具，来过滤那些可能与曾经登上媒体或其他公开资讯潜在犯罪活动有或多或少牵连的相关人士或团体，同时也会把这类关系视为对银行声誉的威胁。

部分中国银行界人士表示，很难监督流经中国金融体系的资金，因其网络没有西方国家那么成熟，而犯罪组织及武装团体的手法越来越精妙。

他们并指出，移动支付平台的小额交易更是几乎无法监控，因这些小额付款很容易逃过银行及监管机构的法眼。(完)