独家：中国农业银行冻结缅甸少数民族地方武装的帐户

路透仰光3月22日 - 中国大型国营银行--中国农业银行冻结了一个用于资助缅甸少数民族地方武装的帐户，中止了一项可能引发中国和缅甸外交关系紧张的安排。

本月与政府军开战的缅甸民族民主同盟军(MNDAA)表示，中国农业银行(601288.SS) (1288.HK)已经不再接受任何资金存入其用于接收支持者捐款的帐户。

路透无法证实中国农业银行为何采取此一行动。在这之前，路透曾发函询问农行上述帐户的相关交易；多位合规专家表示，这些交易可能意味着在阻止全球金融系统用于资助恐怖主义或协助犯罪上控管乏力。

关于路透询及缅甸民族民主同盟军帐户的特定问题，农行因客户机密的关系未予回应。农行在声明稿中称，该行高度关注反洗钱及反恐怖主义金流，“严格遵守相关法律、规范及监管规定”。

没有证据显示中国农业银行或其他处理缅甸民族民主同盟军相关交易的金融机构违反中国法律。

缅甸民族民主同盟军并未被任何政府或跨国组织认定为恐怖组织。

不过路透谘询的多位合规专家表示，收存该组织的资金可能导致该行暴露于可疑、甚至有可能是违法的活动之中。(完)