独家：中国农业银行冻结缅甸少数民族地方武装的帐户

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透仰光3月22日 - 中国大型国营银行--中国农业银行冻结了一个用于资助缅甸少数民族地方武装的帐户，中止了一项可能引发中国和缅甸外交关系紧张的安排。
本月与政府军开战的缅甸民族民主同盟军(MNDAA)表示，中国农业银行(601288.SS) (1288.HK)已经不再接受任何资金存入其用于接收支持者捐款的帐户。
路透无法证实中国农业银行为何采取此一行动。在这之前，路透曾发函询问农行上述帐户的相关交易；多位合规专家表示，这些交易可能意味着在阻止全球金融系统用于资助恐怖主义或协助犯罪上控管乏力。
关于路透询及缅甸民族民主同盟军帐户的特定问题，农行因客户机密的关系未予回应。农行在声明稿中称，该行高度关注反洗钱及反恐怖主义金流，“严格遵守相关法律、规范及监管规定”。
没有证据显示中国农业银行或其他处理缅甸民族民主同盟军相关交易的金融机构违反中国法律。
缅甸民族民主同盟军并未被任何政府或跨国组织认定为恐怖组织。
不过路透谘询的多位合规专家表示，收存该组织的资金可能导致该行暴露于可疑、甚至有可能是违法的活动之中。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。