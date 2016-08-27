农行下半年盈利增长压力较大 将继续加大不良贷款处置力度

路透北京8月26日 - 中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)高管周五称，该行上半年净利息收入大幅下降是因降息及营改增的影响，下半年的盈利增长压力仍较大，将继续加大不良贷款处置力度，目前暂无股权融资计划。

按资产计中国第三大银行--农业银行中报显示，上半年归属于母公司股东的净利为1,051.48亿元人民币，同比增长0.8%；同期净利息收入1,989.6亿元，同比下降9.4%。

此外，二季度末不良贷款率为2.4%，上年末为2.39%；6月末拨备覆盖率为177.72%，下降11.71个百分点，上年末为189.43%。

农行董事长周慕冰在业绩发布会上表示，经济周期下行阶段，银行负债成本不断提高，存量资产的质量下降，增量资产有效需求不足，不良贷款面临双升压力，银行进入过“苦日子”的新阶段。

农行行长赵欢指出，农行今年资本补充按现有股本充足率水平能够支撑未来三年的发展，并没有太大的压力；计划未来三年发行不超过800亿元的二级资本工具，今年会发行一部分。

该行高管在同一场合称，农行今年上半年不良贷款的清收核销等较上年同期明显增加，下半年贷款增长仍存在一定波动性，盈利增长的压力依然很大，而生息资产和手续费佣金、降低成本是下半年主要利润增长点。

针对市场关注的债转股问题，农行副行长蔡华相称，企业和银行对债转股都有需求，但政策还需要突破，需要公开公正市场化运行；农行还将积极研究债转股，一旦政策出台将积极参与其中。

地方债投资方面，农行副行长王纬称，上半年农行投资地方债规模占全国地方债发行总规模的比重为13%，投资的平均期限是5.95年，平均利率2.96%；上半年农行有395亿贷款被地方债置换，置换规模基本接近去年全年水平。

他并表示，投资地方债有较高的综合收益，综合测算上半年地方债投资净收益1.12%，“下半年地方债发行约有3万亿左右，农行还会将加大地方债承销和投资规模。”

农行中报业绩并显示，截至6月末，农行该行核心一级资本充足率为10.06%，资本充足率为12.81%。（完）

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