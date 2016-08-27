农行下半年盈利增长压力较大 将继续加大不良贷款处置力度

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月26日 - 中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)高管周五称，该行上半年净利息收入大幅下降是因降息及营改增的影响，下半年的盈利增长压力仍较大，将继续加大不良贷款处置力度，目前暂无股权融资计划。
按资产计中国第三大银行--农业银行中报显示，上半年归属于母公司股东的净利为1,051.48亿元人民币，同比增长0.8%；同期净利息收入1,989.6亿元，同比下降9.4%。
此外，二季度末不良贷款率为2.4%，上年末为2.39%；6月末拨备覆盖率为177.72%，下降11.71个百分点，上年末为189.43%。
农行董事长周慕冰在业绩发布会上表示，经济周期下行阶段，银行负债成本不断提高，存量资产的质量下降，增量资产有效需求不足，不良贷款面临双升压力，银行进入过“苦日子”的新阶段。
农行行长赵欢指出，农行今年资本补充按现有股本充足率水平能够支撑未来三年的发展，并没有太大的压力；计划未来三年发行不超过800亿元的二级资本工具，今年会发行一部分。
该行高管在同一场合称，农行今年上半年不良贷款的清收核销等较上年同期明显增加，下半年贷款增长仍存在一定波动性，盈利增长的压力依然很大，而生息资产和手续费佣金、降低成本是下半年主要利润增长点。
针对市场关注的债转股问题，农行副行长蔡华相称，企业和银行对债转股都有需求，但政策还需要突破，需要公开公正市场化运行；农行还将积极研究债转股，一旦政策出台将积极参与其中。
地方债投资方面，农行副行长王纬称，上半年农行投资地方债规模占全国地方债发行总规模的比重为13%，投资的平均期限是5.95年，平均利率2.96%；上半年农行有395亿贷款被地方债置换，置换规模基本接近去年全年水平。
他并表示，投资地方债有较高的综合收益，综合测算上半年地方债投资净收益1.12%，“下半年地方债发行约有3万亿左右，农行还会将加大地方债承销和投资规模。”
农行中报业绩并显示，截至6月末，农行该行核心一级资本充足率为10.06%，资本充足率为12.81%。（完）
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(发稿 马蓉；撰写 李文科; 审校 曾祥进)
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