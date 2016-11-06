中国农业银行将因违反反洗钱法向纽约州当局支付2.15亿美元罚款

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透纽约11月4日 - 美国纽约州金融当局周五称，中国农业银行(601288.SS) ABOC.UL将因违反纽约州的反洗钱法支付2.15亿美元罚款。
纽约州金融局称，中国农业银行官员存在“故意不当行为，”包括掩盖农行纽约分行的疑似可疑交易。一些交易的参与方是美国的制裁对象。
金融局称，农行还让纽约分行的首席合规官“保持缄默”，这位官员曾向管理层反映过对可疑金融交易的“可疑”模式的担忧。在那些可疑交易中，有从也门对中国企业的支付交易，还有在中国企业和俄罗斯企业之间发生的“特别大规模的”转账。
金融局称，农行在给金融局的同意令中同意进行独立监察，以解决“严重的缺陷”。
无法立即联系上中国农业银行官员及其纽约分行的官员就此置评。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。