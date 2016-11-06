中国农业银行将因违反反洗钱法向纽约州当局支付2.15亿美元罚款

金融局称，农行还让纽约分行的首席合规官“保持缄默”，这位官员曾向管理层反映过对可疑金融交易的“可疑”模式的担忧。在那些可疑交易中，有从也门对中国企业的支付交易，还有在中国企业和俄罗斯企业之间发生的“特别大规模的”转账。