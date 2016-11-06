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国际财经 | 2016年 11月 6日 星期日 17:17 BJT

中国农业银行将因违反反洗钱法向纽约州当局支付2.15亿美元罚款

路透纽约11月4日 - 美国纽约州金融当局周五称，中国农业银行(601288.SS) ABOC.UL将因违反纽约州的反洗钱法支付2.15亿美元罚款。

纽约州金融局称，中国农业银行官员存在“故意不当行为，”包括掩盖农行纽约分行的疑似可疑交易。一些交易的参与方是美国的制裁对象。

金融局称，农行还让纽约分行的首席合规官“保持缄默”，这位官员曾向管理层反映过对可疑金融交易的“可疑”模式的担忧。在那些可疑交易中，有从也门对中国企业的支付交易，还有在中国企业和俄罗斯企业之间发生的“特别大规模的”转账。

金融局称，农行在给金融局的同意令中同意进行独立监察，以解决“严重的缺陷”。

无法立即联系上中国农业银行官员及其纽约分行的官员就此置评。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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