版本:
中国
国际财经 | 2012年 5月 15日 星期二 07:06 BJT

奥巴马称摩根大通亏损表明华尔街改革的必要性--ABC

路透华盛顿5月14日电---美国总统奥巴马周一表示,摩根大通(JPM.N)的巨额交易亏损表明了华尔街进行改革的必要性,如果一家较不稳定的银行发生同样的错误,可能早就需要政府介入了.

"摩根大通是管理最好的银行之一.摩根大通首席执行官迪蒙是最精明的银行家之一,但他们仍然亏损了20亿美元,而且损失还在扩大,"据美国广播公司(ABC)发布的记录,奥巴马在其节目上作上述表示.

"我们不知道全部细节.此事将得到调查,而这正是我们推动华尔街改革的原因,"奥巴马表示.(完)

--编译 张涛;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐