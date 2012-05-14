奥巴马称摩根大通亏损表明华尔街改革的必要性--ABC

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透华盛顿5月14日电---美国总统奥巴马周一表示,摩根大通(JPM.N)的巨额交易亏损表明了华尔街进行改革的必要性,如果一家较不稳定的银行发生同样的错误,可能早就需要政府介入了.
"摩根大通是管理最好的银行之一.摩根大通首席执行官迪蒙是最精明的银行家之一,但他们仍然亏损了20亿美元,而且损失还在扩大,"据美国广播公司(ABC)发布的记录,奥巴马在其节目上作上述表示.
"我们不知道全部细节.此事将得到调查,而这正是我们推动华尔街改革的原因,"奥巴马表示.(完)
--编译 张涛;审校 程琳
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