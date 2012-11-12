农行拟一两年内推出海外贵金属交易--高管

路透香港11月12日电---中国农业银行(601288.SS)高管王新佑称,该行计划未来一两年内推出海外贵金属交易.

农行是拥有黄金进口许可证的九家中资银行之一.

王新佑接受路透采访时称,将在未来一两年内开始在全球范围内交易,很可能是在伦敦和纽约.

他表示,农行并没有考虑香港和新加坡等区域交易中心,因北京交易团队也在同一时区.

农行出售实货黄金及白银,并提供黄金定投计划.它还允许客户通过一个平台在上海黄金交易所交易.王新佑表示,该行计划今年晚些时候或明年年初推出纸黄金产品.

王新佑称,今年中国黄金投资增长有所放缓,因价格波动较大,投资者选择观望.

他表示,与前几年相比,新的黄金投资增幅有所下降,因为部分投资者,尤其是过去一年入场的投资者在动荡市况中遭受损失.中国投资者喜欢追涨,如果价格波动他们就不太感兴趣了.

他补充称,如果金价继续徘徊在每盎司1,700美元左右,投资者的兴趣可能保持低迷.但若价格稳定突破1,800美元,投资者就可能回流.

世界黄金协会(WGC)数据显示,2011年中国实货黄金投资需求同比跳增近40%,达到260.3吨,但2012年上半年投资需求仅增长6%.

现货金周五收在每盎司约1,730美元,年内累计上涨近11%,但仍低於近1,800美元的年内高位.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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