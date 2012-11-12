农行拟一两年内推出海外贵金属交易--高管

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
路透香港11月12日电---中国农业银行(601288.SS)高管王新佑称,该行计划未来一两年内推出海外贵金属交易.
农行是拥有黄金进口许可证的九家中资银行之一.
王新佑接受路透采访时称,将在未来一两年内开始在全球范围内交易,很可能是在伦敦和纽约.
他表示,农行并没有考虑香港和新加坡等区域交易中心,因北京交易团队也在同一时区.
农行出售实货黄金及白银,并提供黄金定投计划.它还允许客户通过一个平台在上海黄金交易所交易.王新佑表示,该行计划今年晚些时候或明年年初推出纸黄金产品.
王新佑称,今年中国黄金投资增长有所放缓,因价格波动较大,投资者选择观望.
他表示,与前几年相比,新的黄金投资增幅有所下降,因为部分投资者,尤其是过去一年入场的投资者在动荡市况中遭受损失.中国投资者喜欢追涨,如果价格波动他们就不太感兴趣了.
他补充称,如果金价继续徘徊在每盎司1,700美元左右,投资者的兴趣可能保持低迷.但若价格稳定突破1,800美元,投资者就可能回流.
世界黄金协会(WGC)数据显示,2011年中国实货黄金投资需求同比跳增近40%,达到260.3吨,但2012年上半年投资需求仅增长6%.
现货金周五收在每盎司约1,730美元,年内累计上涨近11%,但仍低於近1,800美元的年内高位.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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