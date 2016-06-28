农业银行称正积极筹备参与不良资产证券化试点

路透香港6月28日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)周二公告称，该行正积极筹备参与不良资产证券化试点的相关工作。

作为不良资产证券化项目的贷款服务机构，该行并公开披露以往年度不良贷款及其处置情况的相关数据，其中2015年期初不良贷款余额1,241.24亿元人民币，不良贷款本金压降总额为776.88亿元；其中现金回收占比33.97%，重组上调占比2.88%，均较上年下降，贷款核销占比则升至26.99%。

去年年报显示，农行不良贷款余额为2,129亿元，同比增加879亿元；不良贷款率2.39%，同比增加0.85个百分点。农行成为五大国有银行中，第一家不良率超2%的银行。

不良资产证券化的重启将拓宽银行处置不良资产的手段与融资方式，加快处置效率。此前，国务院批准六家商业银行500亿元的不良资产证券化试点额度，5月底，中国银行(601988.SS)(3988.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)分别发行了规模为约3亿元和2.3亿元的不良资产证券化产品。

建设银行(0939.HK)(601939.SS)近日亦称，该行拟最快于9月推出75亿元发行规模的不良资产支持证券产品。（完）

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