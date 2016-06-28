农业银行称正积极筹备参与不良资产证券化试点

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透香港6月28日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)周二公告称，该行正积极筹备参与不良资产证券化试点的相关工作。
作为不良资产证券化项目的贷款服务机构，该行并公开披露以往年度不良贷款及其处置情况的相关数据，其中2015年期初不良贷款余额1,241.24亿元人民币，不良贷款本金压降总额为776.88亿元；其中现金回收占比33.97%，重组上调占比2.88%，均较上年下降，贷款核销占比则升至26.99%。
去年年报显示，农行不良贷款余额为2,129亿元，同比增加879亿元；不良贷款率2.39%，同比增加0.85个百分点。农行成为五大国有银行中，第一家不良率超2%的银行。
不良资产证券化的重启将拓宽银行处置不良资产的手段与融资方式，加快处置效率。此前，国务院批准六家商业银行500亿元的不良资产证券化试点额度，5月底，中国银行(601988.SS)(3988.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)分别发行了规模为约3亿元和2.3亿元的不良资产证券化产品。
建设银行(0939.HK)(601939.SS)近日亦称，该行拟最快于9月推出75亿元发行规模的不良资产支持证券产品。（完）
参看详情，请点选上交所网站公告：here
(发稿 赵红梅；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。