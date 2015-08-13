中国农行将全面推广三农金融事业部改革试点 覆盖到所有县域支行

路透北京8月13日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周四表示，该行将全面推开三农金融事业部改革试点，目前总行已经发文计划将三农金融事业部试点覆盖到所有县域支行。

农行三农业务总监赵忠世在银行业例会上表示，目前农行三农金融事业部改革试点已经扩大到中国19个省20家一级分行下辖的所有县域支行；截至3月末，20家试点行县域贷款余额2.35万亿元人民币，县域存贷比提高到49.6%。

农行三农改革与业务创新部总经理冯延成表示，三农金融事业部确保了专门机构人员、专门政策来服务“三农”；在经营状况上，去年农行20家三农事业部试点行的成本收入比比改革前降低10个百分点，而贷款不良率也从改革前的5%左右下降到不到2%。

今年4月，国务院正式批准农业银行将三农金融事业部改革试点覆盖到所有县域支行。而中国财政部今年发文称，今年5月1日至12月31日，对农行纳入“三农金融事业部”改革试点的各一级分行下辖县域支行，提供的涉农贷款取得的利息收入减收营业税。

赵忠世表示，国家对农行三农金融事业部改革试点实行了监管费减免、涉农贷款营业税优惠和差别存款准备金等三项扶持政策，提升了农行“三农”业务的可持续性。

此外，在“三农”业务创新方面，赵忠世表示，该行加强了与京东(JD.O)、阿里巴巴(BABA.N)等主要互联网企业合作，打造互联网服务“三农”渠道；同时，推出农村土地承包经营权抵押贷款模式，解决涉农客户担保抵押问题。（完）

(发稿 李贺；; 审校 杨淑祯)

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