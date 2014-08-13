农行业绩期前遭卡塔尔投资局减持约6600万港元H股股份

友邦保险第一季新业务激增 受中国和香港销售推动
路透4月27日 - 按市值计全球第三大寿险商友邦保险公布第一季新业务增长55%，得益于中国大陆和香港销售激增。
路透香港8月13日 - 据联交所资料显示，将于本月稍后公布业绩的中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)，近日遭股东卡塔尔投资局减持价值约6,600万港元H股股份。
卡塔尔投资局透过子公司Qatar Holding持有农行的股份，后者于上周四（7日）按平均每股3.73港元，沽出1,768.6万股。
本次减持后，卡塔尔投资局于农行H股的持股比例由17%降至16.94%，较今年初约22%的持股明显下降。
卡塔尔投资局于2010年以公司投资者身份认购农行首次公开发售（IPO）股份，金额为28亿美元，认购逾68亿股H股。
现时卡塔尔投资局仍持有农行约52.08亿股H股，按今天收市价3.78港元计，市值约197亿港元。
据上海交易所资料，农行预计于本月28日公布中期业绩。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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