卡塔尔投资局近日出售少量农行H股股份 三个月内第二度减持

4月香港净流入内地黄金量按月减33.5% 此前两个月上升势头暂歇
路透香港5月25日 - 香港政府统计处周四数据显示，今年4月自香港流入中国内地的黄金量，按月减少33.5%，终止此前两个月回升的势头，但净流入量仍为九个月内第二多。
路透香港2月2日 - 据香港联交所周四的资料显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局近日出售少量中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)的H股股份，为三个月内第二度减持。
资料显示，卡塔尔投资局于1月27日以平均每股3.26港元出售农行383.7万股H股，涉资约1,251万港元；本次减持后，其持股比例由12%降至11.99%。
卡塔尔投资局上一次申报减持农行股为去年11月1日，当时按平均每股3.317港元出售360.9万股H股，涉资约1,197万港元；卡塔尔投资局原本持有农行H股的13%股份。
农行于2010年7月在香港H股上市时，获卡塔尔投资局以公司投资者的身份认购股份，当时占农行H股股本比例25.5%。卡塔尔投资局自2014年起多次减持农行股份。
农行H股周四收跌1.22%，报3.24港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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