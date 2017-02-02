卡塔尔投资局近日出售少量农行H股股份 三个月内第二度减持

路透香港2月2日 - 据香港联交所周四的资料显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局近日出售少量中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)的H股股份，为三个月内第二度减持。

资料显示，卡塔尔投资局于1月27日以平均每股3.26港元出售农行383.7万股H股，涉资约1,251万港元；本次减持后，其持股比例由12%降至11.99%。

卡塔尔投资局上一次申报减持农行股为去年11月1日，当时按平均每股3.317港元出售360.9万股H股，涉资约1,197万港元；卡塔尔投资局原本持有农行H股的13%股份。

农行于2010年7月在香港H股上市时，获卡塔尔投资局以公司投资者的身份认购股份，当时占农行H股股本比例25.5%。卡塔尔投资局自2014年起多次减持农行股份。

农行H股周四收跌1.22%，报3.24港元。（完）