农行拟出资100亿元设立农银资产 将专司债转股业务

路透上海11月23日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)周三公告称，拟出资100亿元人民币，在北京投资设立全资子公司--农银资产管理有限公司，该公司拟专司债转股业务。

公告显示，此次投资的资金来源为该行自有资金；农银资产将主要经营和办理与债转股相关的债权收购，债权转股权，持有、管理及处置转股企业股权等经金融监管部门批准的金融业务，并作为农行所属一级子公司管理。

农行表示，本次投资是适应内外部经济金融环境变化，逐步改变过度依赖存贷业务经营模式，稳健开展综合化经营，努力提升市场竞争力的客观需要。将有利于农行充分发挥多元化业务条线的经营协同效应，加快业务经营转型。

中国国内媒体财新网周三报导援引大行相关人士报导称，工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)等四大国有银行亦都表示愿意申请成立债转股子公司，以参与到“去杠杆”的进程中。各家银行方案基本一致，以自有资金出资100亿左右，成立专门经营债转股的投资子公司，按有关规定，交叉实施债转股。

财新报导援引消息称，10月13日银监会曾召集债转股试点银行开会，就银行成立债转股子公司一事进行讨论，监管层态度是积极、审慎，要求银行既要把事情做好，又要规范化运作，以有效防范各类风险。

按资产计中国第二大银行--建设银行债转股项目组负责人、授信审批部副总经理张明合周二对路透表示，建行正与境外投资者洽谈有关参与债转股项目的事宜。

中国新一轮债转股方案于10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。[nL4S1CG1JT]（完）

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