农行拟出资100亿元设立农银资产 将专司债转股业务

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月23日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)周三公告称，拟出资100亿元人民币，在北京投资设立全资子公司--农银资产管理有限公司，该公司拟专司债转股业务。
公告显示，此次投资的资金来源为该行自有资金；农银资产将主要经营和办理与债转股相关的债权收购，债权转股权，持有、管理及处置转股企业股权等经金融监管部门批准的金融业务，并作为农行所属一级子公司管理。
农行表示，本次投资是适应内外部经济金融环境变化，逐步改变过度依赖存贷业务经营模式，稳健开展综合化经营，努力提升市场竞争力的客观需要。将有利于农行充分发挥多元化业务条线的经营协同效应，加快业务经营转型。
中国国内媒体财新网周三报导援引大行相关人士报导称，工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)等四大国有银行亦都表示愿意申请成立债转股子公司，以参与到“去杠杆”的进程中。各家银行方案基本一致，以自有资金出资100亿左右，成立专门经营债转股的投资子公司，按有关规定，交叉实施债转股。
财新报导援引消息称，10月13日银监会曾召集债转股试点银行开会，就银行成立债转股子公司一事进行讨论，监管层态度是积极、审慎，要求银行既要把事情做好，又要规范化运作，以有效防范各类风险。
按资产计中国第二大银行--建设银行债转股项目组负责人、授信审批部副总经理张明合周二对路透表示，建行正与境外投资者洽谈有关参与债转股项目的事宜。
中国新一轮债转股方案于10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。[nL4S1CG1JT]（完）
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(发稿 边竞; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。