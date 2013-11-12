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时事要闻 | 2013年 11月 12日 星期二 11:12 BJT

美国脱口秀节目播出“杀光中国人”言论 中国发出严厉谴责

路透北京/洛杉矶11月11日 -美国广播公司（ABC）吉米·基梅尔脱口秀节目中出现“杀光中国人”的玩笑言论，中国周一严厉指责该节目主持人吉米·基梅尔。

旅美华人社团周六在加利福尼亚美国广播公司总部外举行游行示威。

在10月16日播出的吉米·基梅尔脱口秀节目中，基梅尔向四个孩子提问美国如何偿还欠中国的1.3万亿美元债务，一名六岁的孩子说“杀光中国人”，基梅尔回答说“这是个有意思的主意”。该节目为提前录制。

中国外交部发言人秦刚表示，美国广播公司应回应旅美华侨华人的正当要求。

“必须指出，散布种族歧视和种族仇恨，有悖新闻媒体的社会责任。”秦刚在例行记者会上说道。

美国广播公司发布声明表示遗憾，基梅尔在10月28日的脱口秀节目中表示了道歉。

美国广播公司周六发布了一份中文声明，再次进行道歉，并表示已经新增质量控制措施。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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