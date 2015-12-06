中国农行称张云辞去行长等职务 董事长刘士余代为履职

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月5日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)公告称，张云因个人原因辞去该行副董事长、行长等职务，董事会会议决定由董事长刘士余代为履行行长职责。
农行周五稍晚公告称，张云的辞职信于当日送达董事会并生效。张云确认与该行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会该行股东及债权人的任何事项。
据本地媒体11月初报道，农行行长张云被带走协助调查，未出席中央巡视组在农行的动员会。
今年以来，中国政府加大在金融领域打击腐败及违规的努力。
农行A股周五跌1.2%，收报3.30元人民币。（完）
(发稿 黄凯; 审校)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。