版本:
中国
中国财经 | 2015年 12月 6日 星期日 12:51 BJT

中国农行称张云辞去行长等职务 董事长刘士余代为履职

路透北京12月5日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)公告称，张云因个人原因辞去该行副董事长、行长等职务，董事会会议决定由董事长刘士余代为履行行长职责。

农行周五稍晚公告称，张云的辞职信于当日送达董事会并生效。张云确认与该行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会该行股东及债权人的任何事项。

据本地媒体11月初报道，农行行长张云被带走协助调查，未出席中央巡视组在农行的动员会。

今年以来，中国政府加大在金融领域打击腐败及违规的努力。

农行A股周五跌1.2%，收报3.30元人民币。（完）

(发稿 黄凯; 审校)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐