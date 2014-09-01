版本:
中国
中国财经 | 2014年 9月 1日 星期一 18:20 BJT

中国农业银行称蒋超良已辞去董事长等职务

路透香港9月1日 - 中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周一宣布，蒋超良昨天提出辞去董事长、执行董事董事会战略规划委员会主席及委员职务。

农行的声明称，蒋超良的辞职信昨天送达董事会并生效。

此前内地媒体报导，蒋超良获委任为吉林省委委员、常委、副书记。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐