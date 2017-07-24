焦点：安倍将就丑闻问题接受国会问询 支持率降至上台以来最低

路透东京7月24日 - 日本首相安倍晋三周一将在国会就丑闻嫌疑面临问询。这桩丑闻使其支持率降到2012年上任以来最低。之前执政党一位候选人在地方市长选举中失利。

几项民调均显示，安倍的支持率已跌破30%，虽然眼下这不会威胁其首相职位，但却让较长期前景笼罩阴云。

直到最近，外界仍认为安倍目前任期2018年9月结束时有望赢得第三个三年任期，从而成为日本任职时间最长的首相。

安倍所在党派在本月初东京都选举中惨败，而周日反对党候选人在仙台市长选举中又获得胜利，这可能给安倍带来更大压力。

周日发布的每日新闻7月22-23日调查显示，安倍支持率较6月的上次调查下滑10点至26%。调查还显示，56%的受访者不支持安倍政府，该比例较上次调查上升了12点。

安倍及其幕僚曾多次否认进行干预，以帮助加计学园(Kake Gakuen)获准在一个特别经济区开设兽医学部。加计学园理事长Kotaro Kake是安倍的朋友。

安倍周一将在国会的一个专门委员会接受询问，其幕僚Hiroto Izumi和前川喜平(Kihei Maekawa)也将出席。前川喜平在1月辞去了文部科学省次官职务，并指责政府扭曲审批程序。

相关丑闻以及许多选民因感觉不受安倍政府重视而心生不满，不仅正在鼓舞对手士气，也令人对安倍第三次连任自民党党魁的希望产生怀疑。

安倍料于下月初改组内阁，藉此阻止支持率下滑。内阁改组日本领导人摆脱困境的常用手段，但如果新手涉及丑闻或者行为失态，其效果往往适得其反。

麻烦缠身的还包括备受安倍提携的日本防卫大臣稻田朋美，由于媒体报导称她直接涉及掩盖敏感的维和行动文件，使她面临辞职下台的呼声。

关于稻田被曝故意隐瞒自卫队维和行动日报一事，安倍预计也将面临反对党议员的诘问。(完)