日本首相安倍请求沙特国王支持沙特阿美在东京上市

路透东京3月13日 - 日本首相安倍晋三周一表示，希望沙特国王萨勒曼支持让沙特阿美在东京挂牌。石油巨擘沙特阿美拟进行首次公开上市(IPO)，筹资额高达1,000亿美元，亚洲及世界各地的金融中心为之垂涎，全力争抢这单生意。

日本内阁官房副长官野上浩太郎对记者说，安倍向萨勒曼提出上述请求，后者回覆称沙特会进行研究，因为他希望日本投资者能够买沙特阿美的股票。

萨勒曼正在亚洲进行为期一个月的访问，周一是他访日的第二天，他于当日会见了安倍。

另外，日本及沙特政府在一项共同声明中称，沙特阿美和东京证券交易所(TSE)考虑成立联合小组，共同研究沙特阿美在日本上市事宜。

沙特阿美是全球最大的石油生产商，沙特政府计划拿出该公司最多5%的股份，在沙国证交所(Tadawul)以及另外择定的一家或多家国际市场挂牌上市。此项IPO筹资规模或高达1,000亿美元，将成为全球规模最大的IPO案。除了东京之外，纽约、伦敦、香港、新加坡和多伦多等市场也使出浑身解数大力争取。

虽然日本政府很希望沙特阿美落脚东京，但金融及法律界人士认为，东京脱颖而出的机会并不大，一方面是由于竞争激烈，同时也因为日本投资者对能源股的接纳程度不及科技股等其他类股。此外，日圆汇率波动也是一大因素。(完)