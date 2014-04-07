安倍称希望与澳洲总理确认在国防和经济领域进一步合作

路透东京4月7日 -日本首相安倍晋三周一表示，希望与澳洲总理艾保德确认在国防和经济领域展开进一步合作。艾保德正在东京出访。

日本媒体报导称，安倍晋三和艾保德将在今日稍后宣布基本的双边协议，包括日本下调对澳洲牛肉的进口关税，以及澳洲取消对日本汽车课征的关税。

安倍晋三亦在与执政党成员的会议中表示，他将和美国总统奥巴马就经济、北韩(朝鲜)和国防等议题交换意见。奥巴马将在本月稍后访问日本。(完)

(编译 王冠中; 审校 龚芳)

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