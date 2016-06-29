综述：日本首相安倍承诺采取措施支撑经济 抵御英国退欧冲击

路透东京6月29日 - 日本首相安倍晋三周三承诺，将调动所有可用的政策工具来维持日本经济运转，因英国公投退出欧盟后的不确定性冲击金融市场。

英国公投引发日圆飙升，让日本当局紧张不安。在消费已然疲弱的情况下，决策者担心强势日圆将给依赖出口的日本经济带来更大痛苦。

经济产业省周三公布的数据显示，日本5月零售销售同比连续第三个月下降，且降幅高于预期，使得决策者面临推出更多刺激举措以支持脆弱经济复苏的压力。

“近来消费者支出停滞，因薪资增长迟缓，这种趋势可能会持续一段时间，”瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda说。

在讨论英国退欧后市场状况的会议上，安倍敦促日本央行(BOJ)总裁黑田东彦确保央行向市场提供充裕资金，以避免出现信贷紧缩。

“市场中不确定感和风险忧虑仍然存在，”安倍在会议上说。这是英国公投后日本政府与央行之间第二次召开这样的会议。

安倍还要求财务大臣麻生太郎密切关注汇市波动，与七国集团(G7)协同对汇市情况灵活做出应对。

由于日本在考虑采取措施，防范英国退欧后金融市场出现不稳定，预计安倍将定期举行类似会议。

市场担忧英国退欧将给该国经济造成不良影响，破坏本已脆弱的欧盟经济增长，进一步损害全球投资和贸易，这种情绪推动资金流入日圆等避险品种。

英国退欧推动日圆涨至数年高点，日本不断加重干预的口气，然而干预一旦失败将付出高昂代价，因此决策者也许不会真的付诸行动。

周三美元走坚至102.63日圆，摆脱上周五所及两年半低点99.00日圆。

消息人士称，日本央行也小心避免匆忙扩大货币刺激，更倾向于观望市场动荡的持续时间是否会长到危及日本的经济复苏。

因此，分析师认为安倍的会议只不过是象征性举动，目的是向公众表明政府在尽其所能地控制英国退欧产生的破坏作用，因为7月10日将迎来日本参议院选举。

“日本当局可用于刺激经济的政策工具已所剩不多。因此，安倍别无选择，只能一次又一次地开会，至少到7月选举前都是如此，”NLI基础研究所的首席经济学家Yasuji Yajima说。

“如果日圆兑美元升值突破100日圆，当局将对汇市进行干预，但我对干预是否有持久影响表示怀疑，”他说。

**消费依然疲软**

日本经济第一季增幅创一年以来最高，但分析师表示，今年剩余时间经济增长不会大幅加快，因缓慢的薪资增长拖累消费。新兴市场需求低迷和日圆升值等外部不利因素也给出口前景蒙阴。

政府周三公布的数据显示，日本5月零售销售较上年同期下降1.9%，市场预估中值为下降1.6%。

消息人士告诉路透，由于担心英国退欧带来进一步的冲击，日本政府打算推出规模至少为10万亿(兆)日圆(977亿美元)的刺激计划。

黑田东彦在会后向记者表示，日本央行准备在必要时提供尽可能多的美元。

“目前日本银行业拥有充足的美元和其他外币，”他说，“我不认为日本银行业的美元融资有任何问题。”(完)