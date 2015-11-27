日本首相安倍决定编制追加预算 以振兴经济

路透东京11月27日 - 日本首相安倍晋三周五做出外界普遍预期的决定，要求追加财政支出。这是日本政府祭出的最新努力，以帮助经济摆脱盘桓了数十年的经济停滞。

财务大臣麻生太郎周五表示，首相安倍晋三已指示内阁编制本财年追加预算，重点面向为缓解跨太平洋伙伴关系协定(TPP)对某些产业的冲击而采取的措施。

“一方面要力争实现本财年将基础预算赤字减半的目标，同时也要编制将直接导致解决日本面临问题的措施。”麻生对记者说道。

为解决日本人口萎缩以及缓解日本农民对TPP协议的担忧，政府公布了两套单独的措施。

麻生补充道，额外预算将重点面向这些措施，以及灾后重建等其他紧迫计划。

日本政府尚未决定追加预算的规模，但消息人士上月向路透表示，在不额外发债融资的情况下，将考虑追加预算超过3.1万亿日圆(252.9亿美元)。

政府将于下月编制追加预算，同时拿出始于2016年4月的下一财政年度的预算。上一财年日本政府制定了一份3.1万亿日圆的追加预算。

此次制定追加财政计划正值经济压力日益加大；日本第三季度再陷衰退，中国经济降温也给前景带来不确定性。

日本央行设定的2%通胀目标似乎更加遥不可及，安倍一直面临压力，要采取措施扶持经济。

“我们要在两年内再次提高消费税，并需确保经济在此之前根基稳固，”日本经济财政大臣甘利明表示，他所指的是计划中的2017年4月上调消费税。

“我们要实现经济增长目标，目前正是关键时期。” (完)