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国际财经 | 2016年 8月 8日 星期一 13:14 BJT

安倍政府将编制追加预算 并在秋季提交议会

路透东京8月8日 - 日本首相安倍晋三周一称，政府将编制一份追加预算计划，并在秋季提交议会特别会议。

安倍内阁上周批准了13.5万亿日圆(1,320亿美元)的财政措施，以重振日本疲弱的经济。

这项财政计划包含7.5万亿日圆全国和地方政府的支出，预计部分款项将来自本财年的追加预算。(完)

(编译 王琛；审校 龚芳)

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