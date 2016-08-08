安倍政府将编制追加预算 并在秋季提交议会

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京8月8日 - 日本首相安倍晋三周一称，政府将编制一份追加预算计划，并在秋季提交议会特别会议。
安倍内阁上周批准了13.5万亿日圆(1,320亿美元)的财政措施，以重振日本疲弱的经济。
这项财政计划包含7.5万亿日圆全国和地方政府的支出，预计部分款项将来自本财年的追加预算。(完)
(编译 王琛；审校 龚芳)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。