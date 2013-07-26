安倍呼吁中日尽快举行高级别峰会

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透新加坡7月26日 - 日本首相安倍晋三周五呼吁尽快举行中日两国领导人峰会或外长会晤。
中日关系因钓鱼岛纷争一直处于紧张状态。
安倍指出中日关系的重要性，称两国之间的会谈不应有任何预设条件。
安倍是在访问新加坡期间在某学术论坛上回答问题时作出上述表示的。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月8日 - 美国一名官员周六对路透称，美国海军一支航母战斗群将向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。当下朝鲜推进武器计划引发的担忧加剧。
路透北京4月7日 - 新华社周五报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。