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时事要闻 | 2013年 7月 26日 星期五 17:43 BJT

安倍呼吁中日尽快举行高级别峰会

路透新加坡7月26日 - 日本首相安倍晋三周五呼吁尽快举行中日两国领导人峰会或外长会晤。

中日关系因钓鱼岛纷争一直处于紧张状态。

安倍指出中日关系的重要性，称两国之间的会谈不应有任何预设条件。

安倍是在访问新加坡期间在某学术论坛上回答问题时作出上述表示的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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