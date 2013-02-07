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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 7日 星期四 14:04 BJT

安倍敦促中国在钓鱼岛争端上保持克制

日本首相安倍晋三周三敦促中国不要激化钓鱼岛争端引发的紧张局势。日方前一天称，中国军舰射击用雷达曾瞄准一艘日本军舰。中国外交部发言人华春莹周三表示不了解此事的详情，并称近期日方多次出动船只和飞机非法进入中国钓鱼岛海域和空域，中方对此已多次提出交涉，要求日方停止非法活动。路透
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