安倍称日本与中国在经济上不可分割

路透东京4月17日（记者 Kiyoshi Takenaka） -日本首相安倍晋三批评中国在海洋纠纷中试图用武力“改变现状”，但又指出中国是日本重要的经济伙伴。中日间近期的一系列互访暗示两国关系可能有所解冻。

“中国的经济增长是日本的机会，也是世界的机会。中国是日本最大的贸易伙伴，我们在经济上不可分割。”安倍在一个研讨会上说道。

“另一方面，中国在东海和南海问题上使用武力挑战现状也是事实。日本和其他很多国家都有必要促进中国以一个负责任国家的形象和平崛起。”

但近期中日之间的一系列互访以及计划进行的互访引发中日关系转暖的猜测。两名学者在《华盛顿邮报》上发表的一篇文章指出，过去六个月里，中国海警船在中日争议海域的巡逻频率下降，可能暗示中国希望缓解局势。

获得安倍所在自民党支持的日本东京都知事舛添要一计划于4月24-26日出访北京，是其中最引人关注的出访活动。

其他引起关注的活动包括媒体所称的安倍本月会见中共前总书记胡耀邦的儿子胡德平，以及中国国务院副总理汪洋周二会见日本前众议院议长河野洋平率领的日本国际贸易促进协会代表团。（完）编译：李富强 发稿：王琛

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