安倍称中国经济繁荣依赖互信的国际关系

日本首相安倍晋三在达沃斯接受CNN采访时称，中国要想继续保持经济增长，就需要与他国建立信任，而非制造紧张。安倍表示日本无意与中国搞军事对抗，但称“我有责任保护日本领海、领土、日本民众的生命和财产。我打算履行这些责任。”图为安倍晋三。路透