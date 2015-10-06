安倍晋三称中国未来若加入TPP将具重大战略意义

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京10月6日 - 日本首相安倍晋三周二表示，如果中国在未来加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，将具有重大的战略意义。
“该协定将对我国的安全与亚太区域的稳定有很大的贡献，而且如果中国在未来加入这个体系，将具有重大的战略意义，”安倍在一项记者会上表示。
12个环太平洋国家周一达成几十年来最为雄心勃勃的贸易协定，旨在令这些国家间的贸易往来更加自由；不过新协定仍面临来自美国议员的质疑声浪。
若TPP得到批准，将可降低各国间的贸易壁垒，并为从越南到加拿大的环太平洋地区设定共同标准。它还将是美国总统奥巴马的一项执政成果，也是安倍在政治上的一项胜利。安倍宣称TPP是提振日本经济成长之道。
这项协议也被视为对抗中国政经势力在亚太地区崛起的方法。(完)
(编译 陈宗琦；审校 许娜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。