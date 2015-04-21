安倍称愿在亚非领导人会议上与习近平会面

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Kiyoshi Takenaka/Linda Sieg
路透东京4月20日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他愿在本周于印尼雅加达召开的亚非领导人会议上与中国国家主席习近平会面。这是中日关系有望进一步解冻的最新迹象。
预计安倍周三会在亚非领导人会议上发表简短的演讲。一些专家称，安倍演讲的基调将决定他是否能够获得与习近平会面的机会。
“一切尚未决定，但如果是以自然的方式形成这样的机会，那么我愿（与习近平）会面，”安倍在电视新闻中被问及有关可能与习近平会面的事时说道。
受战争遗留问题、领土主权争端等问题影响，中日关系近年来已经降至冰点。
安倍被问及他想在雅加达传递什么样的信息时称：“我想谈谈亚洲和非洲的未来。”
一名日本政府消息人士称，安倍将在讲话中表达对战争的悔意，但是媒体称安倍不会仿效前首相小泉纯一郎，后者2005年在同一场合再次表示对战争的道歉。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6