安倍称愿在亚非领导人会议上与习近平会面

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Kiyoshi Takenaka/Linda Sieg

路透东京4月20日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他愿在本周于印尼雅加达召开的亚非领导人会议上与中国国家主席习近平会面。这是中日关系有望进一步解冻的最新迹象。

预计安倍周三会在亚非领导人会议上发表简短的演讲。一些专家称，安倍演讲的基调将决定他是否能够获得与习近平会面的机会。

“一切尚未决定，但如果是以自然的方式形成这样的机会，那么我愿（与习近平）会面，”安倍在电视新闻中被问及有关可能与习近平会面的事时说道。

受战争遗留问题、领土主权争端等问题影响，中日关系近年来已经降至冰点。

安倍被问及他想在雅加达传递什么样的信息时称：“我想谈谈亚洲和非洲的未来。”

一名日本政府消息人士称，安倍将在讲话中表达对战争的悔意，但是媒体称安倍不会仿效前首相小泉纯一郎，后者2005年在同一场合再次表示对战争的道歉。（完）