日本政客或寻求借人质危机修宪 安倍态度审慎

日本公民在阿尔及利亚遭遇的人质危机，令日本保守派更有理由推动放宽对海外军事行动的限制了，但首相安倍晋三则出言审慎。分析人士称，这不仅是考虑到7月参议院选举前要争取民意，另一方面也是考虑到了执政联盟内合作伙伴--立场偏于鸽派的新公明党。图为安倍晋三。路透