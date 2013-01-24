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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 24日 星期四 11:17 BJT

日本政客或寻求借人质危机修宪 安倍态度审慎

日本公民在阿尔及利亚遭遇的人质危机，令日本保守派更有理由推动放宽对海外军事行动的限制了，但首相安倍晋三则出言审慎。分析人士称，这不仅是考虑到7月参议院选举前要争取民意，另一方面也是考虑到了执政联盟内合作伙伴--立场偏于鸽派的公明党。图为安倍晋三。路透
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