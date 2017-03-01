安倍晋三的顾问称日本将告诉美国要尊重WTO规则

路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。

西村康稔还指出，日本不排除与美国达成双边贸易协议，但由于美国政府把重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)放在较优先的位置，所以日美谈判不会很快开始。

“我们不希望任何边境税成为用于促进出口的课税制度，从而违反WTO规则，”西村康稔在接受采访时对路透表示。

“我们的立场是，WTO规则和多边机制很重要，我们想为此游说。”

日本首相安倍晋三与美国总统特朗普上月同意建立新的经济对话框架，讨论贸易与基础设施投资。双方尚未制定谈判日程。(完)