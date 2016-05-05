日本首相安倍晋三称如果日圆涨势过度 将会采取行动加以遏制

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透伦敦5月5日 - 日本首相安倍晋三周四表示，日本政府准备在汇市采取“适当行动”，以避免日圆过度或投机性上涨。
安倍晋三也表示，本月26-27日在日本伊势志摩举行的七国集团(G7)峰会上，将会讨论各国协同政策行动，特别是通过灵活的财政刺激举措，重振全球成长的必要性。
“我们看到近期汇市出现一些快速的投机性波动。我们将密切关注汇市的波动，并在必要时采取行动，”安倍晋三在伦敦举行的记者会上说。他目前正在欧洲访问。
在被问及汇率问题会否在G7峰会上讨论时，安倍晋三表示，“我们预计将会根据需要对汇率问题进行讨论。”
在谈到日本政府是否准备干预汇市时，安倍晋三称，汇市的过度波动对依赖外贸的日本企业“不利”。
安倍晋三称，日本从来无意长期压低日圆汇率，他驳斥外界对日本通过超宽松货币政策打压日圆，从而为本国出口争取贸易竞争优势的批评。
安倍晋三表示，“我已经与欧洲领导人就根据各国需要，均衡利用货币政策、灵活的财政政策和结构性改革的必要性达成一致。”
“我希望G7领导人在峰会上，就提振全球成长的方法达成一个明确的意向，”他表示。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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