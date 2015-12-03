安倍经济学效应料推升本财年税收创24年高位--消息

路透东京12月3日 - 知情消息人士周四表示，因许多企业获利创新高，日本2016年3月止的本财年税收将触及24年高位，这将让政府可以减少今年新债发行。

他们并称，政府也将用这些资金支应追加预算，规模将略高于3万亿(兆)日圆(243亿美元)；追加预算案料将在12月18日宣布。

在1月制定的预算初估中，政府预计，截至2016年3月的当前财年，税收将达到54.5万亿日圆。

但消息人士称，政府料将税收估值上修1.9万亿日圆，至56.4万亿日圆，将企业税和所得税收入增幅超过预期纳入考虑。

若果真达到这一规模，那将是1991财年以来政府税收首次超过56万亿日圆，凸显首相安倍晋三刺激政策对企业获利带来的好处。

政府还将调降当前财年计划发行新债规模，原计划发行36.9万亿日圆。(完)