日本首相安倍晋三或推迟消费税上调 并再次宣布众议院提前选举

路透东京12月17日 - 有顾问和政界消息人士称，日本首相安倍晋三可能推迟上调消费税，并将使用一年前的制胜之术，要求在明年夏季参议院选举时，一并举行众议院选举。

这将使安倍所属的自民党党内财政保守派感到不安，财务省官员担心日本的巨额公共债务和社会保障成本。日本目前是全球第三大经济体。

但这基本不会让安倍及其助手改变心意，日本政界内部人士称，安倍等人目前是根据政治来制定政策，而不是经济和盘算。（完）