日本首相安倍晋三或推迟消费税上调 并再次宣布众议院提前选举

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透东京12月17日 - 有顾问和政界消息人士称，日本首相安倍晋三可能推迟上调消费税，并将使用一年前的制胜之术，要求在明年夏季参议院选举时，一并举行众议院选举。
这将使安倍所属的自民党党内财政保守派感到不安，财务省官员担心日本的巨额公共债务和社会保障成本。日本目前是全球第三大经济体。
但这基本不会让安倍及其助手改变心意，日本政界内部人士称，安倍等人目前是根据政治来制定政策，而不是经济和盘算。（完）
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。