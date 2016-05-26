日本首相安倍对雷曼倒闭级别的危机发出警告--日经

路透东京5月26日 - 日经新闻报导称，日本首相安倍晋三对七大工业国(G7)其它成员发出警示，称要警惕出现类似雷曼倒闭级别的危机，这一表态为再度推迟上调消费税提供了潜在理由。

报导称，安倍周四在G7会议上展示的数据表明，大宗商品价格自2014年以来下跌了55%，这等同于全球金融危机期间的跌幅，将之解读为要防范类似雷曼危机重现的警告。