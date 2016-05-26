日本首相安倍对雷曼倒闭级别的危机发出警告--日经

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透东京5月26日 - 日经新闻报导称，日本首相安倍晋三对七大工业国(G7)其它成员发出警示，称要警惕出现类似雷曼倒闭级别的危机，这一表态为再度推迟上调消费税提供了潜在理由。
报导称，安倍周四在G7会议上展示的数据表明，大宗商品价格自2014年以来下跌了55%，这等同于全球金融危机期间的跌幅，将之解读为要防范类似雷曼危机重现的警告。
安倍一直承诺要按照计划在明年4月把消费税从8%进一步上调到10%，除非有类似雷曼倒闭之类的重大危机事件或是重大自然灾害发生。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。