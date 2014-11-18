香港《信报》：安倍经济学綑绑民意

（11月18日财经社评）

习广思

市场焦点尽在“沪港通”，受外围因素影响，港股单日转向。日本昨天公布第三季（7至9月）实质经济以年率计按季收缩1.6%，远较巿场预期增长2.25%为差，主因是企业调整存货及减少资本投资。如此恶劣的数据，日圆不跌反升，因为安倍经济学失效，政府有可能解散国会，调高销售税更加遥遥无期。经济差、日圆回升，日股昨天大跌逾500点。日本经济大臣甘利明在经济数据公布后表示，安倍政府可能于今天宣布若干经济决策，普遍认为押后调高销售税和解散国会几成定局。日媒早前已披露，首相安倍晋三将宣布解散众议院，年内举行国会选举，原计划于2015年10月上调消费税至10%，则推迟至一年半后才实行。

日本政界特质是首相轮替异常频密，政府每次变动，内阁便换一大堆人；加上部分成员被发现丑闻辞职，换人快过食生菜。安倍政府算是在位较长的一届，如果民意支持度继续插水，日本已推行的一连串政策恐怕无以为继。提前大选，意味安倍有意把大印银纸的量宽哲学交予民意决定，把政策与民意綑绑，这是一场赌博，也是政治考量。然而，目前日本选情对执政党非常有利，安倍努力改善中日关系，令他的支持率回升，倘若明年不用加税，可望再获加分。安倍选择解散众议院，再去争取选举胜利，以达到推迟加税的目的，无疑是一项精明的策略。

美元兑日圆昨天一度升至117日圆，其后回落至115.46日圆，已企稳116日圆楼上，反映市场不认为日本政局将出现重大不明朗因素，反而似一场小型震仓，不论是超买的日股抑或美元兑日圆，都需要作一次调整。政治上，安倍利用推迟加销售税来争取民意，但代价是藉此补充财政赤字的如意算盘难以打响。日本连年财赤，所靠的是不停发债，发行国债又主要由日本政府靠量宽自己买回，因此被Marc Faber等评论家形容为庞兹骗局。日本这本难以看得明白的经济书，将有更多不明朗因素出现，也是明年环球经济的一大威胁。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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