安倍经济计划承诺“企业税改革”--草案

路透东京6月9日 - 根据路透所见到的一份最新版本计划，日本安倍政府正在准备的经济计划草案，承诺进行“企业税改革”，但没有提出调降企业税的具体目标。

这份计划显示，企业税改革的议题仍未敲定，官员仍在讨论。

日本企业税率在全球名列前茅，东京大型企业的企业税接近36%。长久以来企业领袖及投资人疾呼调降日本企业税，以刺激新投资及提高收益率。

但路透获得的这份经济计划草案显示，安倍政府面临着控制沉重公债负担的压力。日本公债负担为世界之最，超过日本经济规模的两倍多。

这份四页的经济计划草案再度重申了考虑在2014年内将消费税上调至10%的承诺，并致力于一年两度召集高层经济顾问小组来评估日本财政整顿的进展情况。(完)

(编译 蔡美珍/石冠兰 审校 田建华/艾茂林)

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