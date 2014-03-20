安倍第三支政策之箭迟迟不发 投资者渐失耐心外资转而流出

图为百元面值的美元及下方的日元钞票。 REUTERS/Shohei Miyano

* 今年迄今外资已出售1.8万亿日圆日本股票和期货

* 对于结构性改革停滞不前，市场逐渐失去耐心

* 交易量下降，投资者转向防御类股

* 一些人士忧虑安倍过于热心民族主义事务，不能专注于经济成长

路透东京3月20日 -曾在去年推动日本股市大涨的外资涌入浪潮如今已发生逆转，投资者对“安倍经济学”逐渐失去耐心，使日股成为今年初以来表现最差的市场之一。

大规模政府支出和前所未有的货币宽松刺激，是安倍晋三的前两支政策之箭，在2013年推动日本股市劲扬57%。

但是，这第三支利箭--扶助长期经济成长所必需的结构性改革却千呼万唤不出来，让外国投资者越等越不耐烦。

一些人还担心，他现在过于关注民族主义方面的事情，可能让中国和韩国这两大贸易伙伴国感到不安。

“如果安倍首相不立刻行动，就会浪费这样一个进行重大变革的绝佳机会，”HarrisAssociates合伙人暨投资组合经理人RobertTaylor表示。“我觉得随着日子一天天过去，他采取结构性改革的机会之窗也在逐渐关闭。”

日本证交所数据显示，今年迄今外资已卖超9,000亿日圆(89亿美元)日股，一反去年创纪录买超15.1兆(万亿)日圆的情况。

根据东京证交所，海外投资人占市场交易量的七成左右。今年日经指数.N225已下跌12%，超过MSCI明晟亚太地区(除日本)指数的2%跌幅。同期美股标准普尔500指数.SPX甚至还上涨1%。

外国投资者当中，中长期投资大户仍大量投资日本股票，但一些对冲基金和其他较为灵活的投资者可能已退场，至少目前如此。

除了在现货市场卖出外，今年迄今外资还卖超9,000亿日圆的日经指数和其他指数的期货，刚好回吐去年的买超规模。交易员表示，全球宏观基金等投机客积极地运用期货市场。

**资金离场**

另一个买兴消退的迹象是，东证股价指数成交量的20日移动均值已降至安倍执政前的水准附近，不到5-6月高点的一半。

外国投资者“已撤走部分资金。他们有丰厚的获利要了结--小心总不为过，”美国金融风险管理咨询公司Axioma总经理Olivierd’Assier表示。该公司客户包括全球大型养老基金、对冲基金和经纪商。

d'Assier称，尽管许多外国投资者仍留在场内，但他们正在对投资策略进行微调，出脱非必需消费品类股和工业类股这些去年跑赢大盘的股票，转而将资金投向防御类股。

“投资者不再押注经济成长，”他补充说，“对我来说，这是一个警示讯号，投资者怀着最好的期望，同时也为最坏情况做好打算。”

投资者认为，安倍晋三的支持率赋予他政治资本，使之能够推行政治上较为艰难的决策，但许多人担心他可能错失机会，特别是他目前日益关注军事和民族主义问题。

安倍去年12月参拜了靖国神社，引发中国和韩国的强烈不满。

荷兰海牙Pelargos Capital的资深投资组合经理MichaelKretschmer称，“多数投资者担心安倍的民族主义倾向，由此可能得罪中国这样一个邻国同时也是日本最大的贸易伙伴。”

“紧张情势加剧对经济的影响是实实在在的，对于那些存在大量中国风险敞口的股票，投资者将会而且也应该调降估值，不仅从需求角度，而且还要从生产角度来看。”(完)

(编译 石冠兰/戴素萍于春红; 审校 郑茵)

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