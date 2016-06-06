焦点：刺激政策面临困境 安倍力推“同工同酬”以提振日本经济

路透东京6月6日 - 80年代时Fumiko Kasai为养育四个子女而退出了职场，而10年前当她返回职场时，她发现日本的就业市场已经迥异于当初离开时。

Kasai结婚离开职场时，是一家汽车公司的全职员工，享受着优渥薪水；如今则在一家肉铺干起了临时工，月入20万日圆(1,835美元)，时薪相当于同样工种全职员工的一半左右。

鉴于临时工数量达到创纪录高位，随着夏季选举的临近，让“安倍经济学”刺激计划面临挑战。因此，日本首相安倍晋三已将解决劳动力市场不公问题提到其政策议程的核心。

“起初我觉得一名家庭主妇做一份低薪兼职工作，倒也没有什么，”现年59岁的Kasai称。

“然而无论我如何努力工作，我的薪水还是不会提高很多，即便我承担着一个团队主管的责任。我不希望雇主为了省下人力成本而将临时工当作廉价劳动力。”

由于兼职和临时工目前在劳动力大军中占据约40%的份额，安倍誓言采取“同工同酬”计划，迫使企业为从事相同工作的员工发放相同薪酬。

安倍指望在7月参议院选举前，通过该计划来刺激疲弱消费，并赢得选票。该计划是一系列年中政策声明中的核心内容。

此前，在经济疲弱迹象日益显现下，安倍决定将消费税上调时间推迟两年半，从而令他的财政改革计划退居二线。

但分析师指出，该计划会推高劳工成本，并压低企业获利，因此可能会对日本企业产生事与愿违的结果。被迫实施该计划的相关企业也可能阻挠该计划。

“这是朝填补劳动力缺口迈出的一步，”全国生协劳动组合联合会(Seikyo Roren)成员Yuriko Kinoshita称，“但如果没有管理层的支持，以及担心借同工同酬计划之名降薪的正式员工的理解，这项计划很难落实。”

日本经济团体连合会(经团连)会长榊原定征表示，他将支持安倍的计划，但称“我们必须考虑日本自身的薪酬体系和就业惯例，而不只是承诺同工同酬。”

根据今年稍早发布的路透企业调查，仅有9%的企业认为该计划切实可行。

**失落的数十年**

安倍经济学所射出的三支箭之一为推动结构性改革，以提振消费及经济成长。另外两支箭则为祭出财政刺激措施，及大幅放宽货币政策。

但安倍迄今仍难以推行劳动改革，让企业更易聘请及解雇员工，部份归因于遭到代表全职员工的工会联盟的反对。

与此同时，正规与非正规员工之间的落差持续扩大。正规员工指的是终身雇用且依据年资给薪的全职员工，而非正规员工则为工作较不稳定的临时、兼职及短期约聘员工。

在日本1990年代初期爆发经济泡沫之前，有八成为工作较有保障的全职员工。而在去年，非正规员工的占比已触及37.5%的纪录高位。

野村证券资深分析师Masaki Kuwahara指出，有监于劳动人口日渐缩减，日本需善用女性及年长者的劳动力。

“然而，很难在短期内实旋这样的政策，你若企图在日本传统劳动体系下勉强推出，将会遭遇到相当大的阻力，”他称。日本传统劳动体系主要为终身雇用制，且依据年资发放薪资。

**廉价劳工**

政府数据显示，至2014年为止，受薪者整体年薪为415万日圆，而回顾1997年时，年薪曾高见467万日圆，反映出高薪正职员工人数逐渐减少。

不计入福利津贴，兼职员工时薪仅为正职员工的56.8%。

半官方的劳动政策研究研修机构(JILPT)数据显示，在法国，兼职员工时薪约为正职员工的89%、德国为79%、英国和意大利则约为70%。

日本政府希望能把兼职员工与正职员工之间的薪资差距缩小至与欧洲同等水平。

“尽管企业获利屡创纪录，但劳动价值不平等已成为严重的问题，”日本首相顾问柴山昌彦对路透说。“为了提振消费，我们必须改善兼职员工的待遇。”

独力抚养七岁女儿的单亲妈妈Fusako Hirasawa在东京附近担任食品杂货宅配的临时工，她每周工作五天的月薪是15万日圆，仅相当于正职员工薪资的70%。

“现在的女性不论是已婚或者单亲妈妈，工作已是相当普遍的现象，所以我希望企业可以更公平地对待员工。”她说。

日本全职与兼职劳工薪资差距图表：tmsnrt.rs/23WQcoE

(完)