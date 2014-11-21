安倍晋三解散众议院 以进行提前选举

日本首相安倍晋三周五解散众议院，预计在12月14日举行改选，力图为陷入困境的“安倍经济学”振兴策略寻求新的民意基础。而此时距离安倍以承诺日本再起而重返执政大位才不过两年的时间。众议院在2016年底前本来无需进行选举，且调查显示约三分之二选民对提前选举感到疑惑。路透