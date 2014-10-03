安倍晋三称日本出口增长低于预期

起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透东京10月3日 - 日本首相安倍晋三周五称，日本出口增长低于他的预期，出口规模之所以没有上升，部分原因在于新兴市场的经济体需求疲弱，日本企业将生产转至海外。
安倍是在对国会议员讲话时作出上述表示的。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。