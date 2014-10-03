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国际财经 | 2014年 10月 3日 星期五 14:35 BJT

安倍晋三称日本出口增长低于预期

路透东京10月3日 - 日本首相安倍晋三周五称，日本出口增长低于他的预期，出口规模之所以没有上升，部分原因在于新兴市场的经济体需求疲弱，日本企业将生产转至海外。

安倍是在对国会议员讲话时作出上述表示的。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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