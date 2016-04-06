日本首相安倍晋三称各国应避免“任意干预”汇市--华尔街日报

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京4月6日 - 华尔街日报报导称，日本首相安倍晋三表示，各国应该避免“任意干预”以压低本国货币，同时他还提倡稳定的汇率。
“无论在任何环境下，我们必须明确避免竞争性货币贬值，我认为我们应该避免任意干预外汇市场，”安倍周二对该报表示。之前美元兑日圆JPY=下破一年半低点110.30日圆。
美元随后还一度跌破110日圆，之后反弹至110.50左右。
华尔街日报称，安倍并表示，汇率“稳定一直是影响经济的重要因素之一”。
美元/日圆周二跌至2014年10月以来低点，全球股市也挫跌，因欧洲和美国的经济数据促使资金流出风险较高资产。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。