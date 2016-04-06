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国际财经 | 2016年 4月 6日 星期三 13:16 BJT

日本首相安倍晋三称各国应避免“任意干预”汇市--华尔街日报

路透东京4月6日 - 华尔街日报报导称，日本首相安倍晋三表示，各国应该避免“任意干预”以压低本国货币，同时他还提倡稳定的汇率。

“无论在任何环境下，我们必须明确避免竞争性货币贬值，我认为我们应该避免任意干预外汇市场，”安倍周二对该报表示。之前美元兑日圆JPY=下破一年半低点110.30日圆。

美元随后还一度跌破110日圆，之后反弹至110.50左右。

华尔街日报称，安倍并表示，汇率“稳定一直是影响经济的重要因素之一”。

美元/日圆周二跌至2014年10月以来低点，全球股市也挫跌，因欧洲和美国的经济数据促使资金流出风险较高资产。(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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