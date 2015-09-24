日本首相安倍将宣布把GDP目标提高至600万亿日圆--政府消息人士（更新版）

(新增政府消息人士内容及更多细节)

路透东京9月24日 - 日本首相安倍晋三周四将宣布一项计划，将国内生产总值(GDP)目标上调约22%至600万亿日圆，在备受争议的安保法案通过致其支持率下降后，再将重点转向经济。

一位政府消息人士称，安倍将举行开始其第二任期的记者会，会上他将透露这项计划。

但该消息人士称，新的GDP目标没有时间框架，因此目标让人生疑。

“显然他们的一个意图是要表明，把经济放在首位，经济重新成为工作重点，”WisdomTree Japan KK执行长Jesper Koll表示。

日本放送协会(NHK)周四稍早报导称，政府提振GDP将把重点放在扩大收入、支持儿童抚养和老年人赡养的举措上。

这样的GDP目标可能招致批评，认为它不切实际，因为这需要日本的经济增速达到20年来从未有过的水平，而且分析师质疑，政府是否会实施足够大胆的举措使目标接近达成。

“我们可能预期会有一些刺激消费者支出的举措，因为资本支出还不够强劲，”瑞银证券分析师Daiju Aoki说。

“若不加大改革力度，实现GDP目标就是不现实的。即便实现3%的经济年增率，这样的目标也要七年时间才会达成。”

日本内阁大臣最近表示，安倍还要增加资本支出，以向经济注入活力。(完)