安倍晋三将在成长策略中设定国民收入增长目标

路透东京6月5日 - 据日媒报导，日本首相安倍晋三周三发布最新成长策略时，将承诺每年国民收入增长3%，以及允许在特殊经济区域减税与简化手续。

安倍政策的目标在于终结日本长期以来的通缩与经济停滞状态，而提高国民收入是其政策成功的关键。

日本经济新闻称，安倍在周三稍晚发表的经济成长策略演讲中，将提出将人均国民收入年增长3%或更多，使收入水平十年间从上一财年的384万日圆增加150万日圆(1.5万美元)以上的目标。

据报导，东京与其他大城市的特殊经济区域将被允许削减公司税及放松管制，来吸引外资和其他企业。

政府预计还会允许在网上销售大部分非处方药，以作为放松管制的示例。

日本政府还将计划，到2020年使基建出口规模增至30兆日圆且农业出口翻倍，并计划通过积极参与美国牵头的泛太平洋战略经济伙伴关系协定与其他贸易协议，到2018年使自由贸易协议覆盖的出口比重从目前的19%升至70%。(完)

(编译 隋芬; 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。