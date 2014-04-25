安倍称美日在安全议题上取得“历史性”成功

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透东京4月25日 -日本首相安倍晋三表示，与美国总统奥巴马在安全问题方面取得了“历史性”的成功，并称在双边贸易谈判上获得进展。
“对于日本和美国，这是个历史性的声明。”安倍在奥巴马结束访问后马上对记者表示。这是美国总统18年来首次对日本进行国事访问。
美日两国发表的联合声明宣称，反对通过强制手段确立领土或海洋主权的企图，强调两国间的安保条约适用于那些中国宣称有主权的日本岛屿，对于日本考虑允许本国军队参与防卫遭受攻击的友好国家，也表示欢迎。
美日未能达成双边贸易协定。但安倍表示双方谈判取得“关键性重大”进展，这将为达成跨太平洋战略经济伙伴协定注入“新的动能”。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。