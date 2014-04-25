安倍称美日在安全议题上取得“历史性”成功

路透东京4月25日 -日本首相安倍晋三表示，与美国总统奥巴马在安全问题方面取得了“历史性”的成功，并称在双边贸易谈判上获得进展。

“对于日本和美国，这是个历史性的声明。”安倍在奥巴马结束访问后马上对记者表示。这是美国总统18年来首次对日本进行国事访问。

美日两国发表的联合声明宣称，反对通过强制手段确立领土或海洋主权的企图，强调两国间的安保条约适用于那些中国宣称有主权的日本岛屿，对于日本考虑允许本国军队参与防卫遭受攻击的友好国家，也表示欢迎。

美日未能达成双边贸易协定。但安倍表示双方谈判取得“关键性重大”进展，这将为达成跨太平洋战略经济伙伴协定注入“新的动能”。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)

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