香港《经济日报》：安倍振经济乏力 狠踩日圆自保

（12月4日社评）

日圆兑美元昨曾跌穿103，逼近半年低。日本首相安倍晋三经改困顿，惟有加力放水为经济打兴奋剂。唯恐饮鸩难止渴，推高货币战与日债爆破风险。

最近日本经济数据看似亮丽，惟此仅是透支消费的结果。皆因安倍政府将在明年4月调高消费税，由5%大增至8%，不少日本国民赶在加税前消费。惟日本经济沉疴难癒的关键，是“安倍经济学”的第三枝箭，经济结构性改革无法启动，仍仅停留在愿景阶段。就连一些小型改革，如放宽互联网出售成药限制等亦夭折。

安倍第三枝箭既不中用，他惟有续施发第一及第二枝箭，力挽正下滑的民望。安倍政府昨称日央行正在研究扩大买债规模、近日更将推高达5.5万亿日圆的刺激经济方案，明里是加码放水谷经济，暗里则是增量印钞再狠踩日圆。

日圆再掀跌浪恐难免，短期内下试105可能性不低。且安倍改革第三箭若续落空；加上安倍执意右倾和中、韩交恶，势挫伤日本出口，纵增放水亦难掩日本经济续迷失的现实，环球市场若对安倍失耐性，届时或反过来多踩日圆一脚。

然而，日圆若不断贬值，其他国家势难坐视，和日货正面竞争的美、欧，亦势难放任日圆一浪低于一浪。此外，日圆持续下跌更恐不断削弱日债吸引力，提前引爆日债危机，日债孳息飈升更会令持大量日债的日本银行业出现严重亏损，日本大型银行截至10月底的日债持仓比例已降至3年半最低。

安倍图藉加码放水自保，既是饮鸩，更恐难止渴，他不负责任地埋下货币战、日债和日银炸弹，徒添日本、以至全球金融、经济风险。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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