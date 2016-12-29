《明报》：安倍渴求＂战后总结算＂ 遇袭阵亡美兵沦布景板

（12月29日社评）

日本首相安倍晋三访问夏威夷珍珠港，与行将卸任的美国总统奥巴马会晤。安倍一边发表＂不战誓言＂，声言日本永不重蹈二战覆辙，一边主张美日印度澳洲加强合作，确保海上自由畅通。安倍将此行包装成＂慰灵之旅＂、＂和解之旅＂，惟未就日军偷袭珍珠港道歉，实际不过是假借＂悼念战争死者＂，寻求加强美日同盟压制中国。日本复兴相今村雅弘在安倍访问珠珍港期间，参拜供奉甲级战犯的靖国神社，已说明安倍政府对承认战争责任从无诚意可言，只求一心完成所谓的＂战后总结算＂，落实修宪让日本成为＂正常国家＂。安倍渲染中国威胁论，势将变本加厉。

安倍此行既是对奥巴马今年5月访问广岛的回报，同时亦向候任美国总统特朗普示好。特朗普曾批评奥巴马前往广岛有失体面，反问日本首相为何不来珍珠港，现在安倍给足美方面子，正好满足特朗普的期望，为未来两人打好关系铺路。安倍在奥巴马陪同下，到亚里桑那号战争纪念馆献花圈，向75年前日军偷袭丧生的2400名美军，表达＂永恒哀悼＂，又对阵亡美兵家属后人＂真诚慰问＂，强调＂和解＂。奥巴马也附和称，安倍历史性访问珍珠港，显示＂和解的力量＂，美日关系是＂世界和平基石＂，两国同盟关系从未如此强大。

不过，安倍并没为当年日军偷袭珍珠港道歉，一如今年奥巴马访问广岛，未有为投掷原子弹道歉一样。白宫解释称，安倍这次访问意义在于，昔日敌人今天可成为重要盟友。对于沦为这场外交政治骚的布景板，当年珍珠港阵亡美兵泉下有知，恐怕会死不瞑目。安倍与奥巴马一唱一和，无非出于互相利用，遏制中国崛起的需要。美国希望维持霸权地位，需要日本作为其马前卒，至于安倍也需借助美国之力制华，令日本成为＂正常国家＂，实现其大国梦。

安倍近年常炒作中国威胁，其实早在2006年他已提出在亚洲建立＂自由繁荣之弧＂，由东北亚伸延到中东，围堵中国。今次＂奥安会＂就谈到中国航母辽宁舰首次在西太平洋航行一事，表示会从中长期角度出发，关注中国航母动向。双方又表示，为了令印度洋和太平洋成为＂自由开放海域＂，将加强与印度和澳洲合作，摆明针对中国。美国太平洋海军司令哈里斯今年就建议，美澳日印联手在区内巡航，箝制中国。

安倍本月初据报曾向自民党高层表示，＂希望完成战后总结算＂，然而其意思恐怕并非承认战争责任，而是寻求日本摆脱二战历史枷锁，再度成为国际政治和军事大国。1980年代，日本前首相中曾根康弘曾将＂战后政治总结算＂定为目标，强调的是检视战后日本发展，将好的保留，将＂有问题＂的修正。中曾根是战后首名以首相身分参拜靖国神社的人，认为战后东京大审判，不过是成王败寇＂强加＂给日本人，无论是和平宪法和历史教育，都必须＂纠正＂，除了灌输爱国教育，还篡改教科书，将＂侵略＂中国说成＂进入＂中国，删除南京大屠杀内容，改变战后日本的＂自虐史观＂。

安倍两度上台，追求的目标跟中曾根一脉相承。＂战后政治总结算＂思维，导致安倍在历史问题上总是闪烁其辞，充满投机主义。安倍要修宪，国内需获民众同意，国外需获美国支持，为此安倍去年到访美国国会发表演说，以及今次访问珍珠港，对日本二战角色先后表示＂深刻悔改＂和＂满怀忏悔＂。可是在安倍眼中，向中韩等亚洲邻国道歉，就是延续＂自虐史观＂，所以他在去年战败70年周年纪念演说中，不仅拒绝重申＂村山谈话＂就侵略表达歉意，还暗示日本致歉够多了，应到此为止。明年是南京大屠杀80周年，如果安倍真有诚意直面历史，就应前来南京忏悔，而不是只去珍珠港，做骚给美日民众看。

安倍访问珍珠港所展现的，不是＂和解的力量＂，而是功利计算。修改和平宪法全面解除集体自卫权限制，是＂战后政治总结算＂的终极目标，安倍亦表明以此为己任。监于日本民间对修宪仍意见纷纭，安倍要鼓动国民支持，最有效的手段就是渲染国家安全危机。安倍内阁刚通过2017年度预算案，防卫预算连续5年上涨再创新高，达5.125万亿日圆，潜台词就是所谓＂防范中国＂。未来数年，安倍政府藉故渲染中国威胁论，在区内挑拨离间，势必有增无减。（完）